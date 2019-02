Roken in auto in bijzijn van kinderen voortaan verboden

Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen, riskeert vanaf nu in Vlaanderen een boete tot 1.000 euro.

Het rookverbod in de wagen in het bijzijn van kinderen is een ingreep van voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Zij werkte de maatregel op Vlaams niveau uit omdat een federale regeling uitbleef.

Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar kan daarvoor voortaan beboet worden. Het rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten. De boete voor inbreuken kan oplopen tot maximaal 1.000 euro. Zowel de politie als ambtenaren van de Vlaamse milieu-inspectie zullen kunnen verbaliseren.

Vlaanderen is het eerste gewest met een verbod, maar allicht volgt Wallonië snel. Het Waals Parlement heeft recentelijk een gelijkaardige regeling goedgekeurd.