Samagoal (nu al 19 stuks) vol lof over Joakim Maehle

Afrikaanse toestanden na de wedstrijd in de perszone. Een tiental Tanzanianen hadden zich toegang verschaft tot het stadion en omstuwden Samagoal, hun grote idool, met de nationale vlag, terwijl ze hem toezongen in – vermoeden wij toch – het Swahili. De Genkse prijsschutter moest ontelbare keren poseren voor een selfie. “Wij, Tanzanianen, spreken allemaal één en dezelfde taal”, genoot Ally met volle teugen. Een half uur eerder had hij zijn 18de en 19de competitiegoal aangetekend. Met de hulp van de onvolprezen Joakim Maehle.