Bijzondere koppels voor de lens van Joke Timmermans

MAASMECHELENZij: een flamecodanseres. Dansende benen. Hij: een schrijver in een rolstoel. Verlamd. “Kan het symbolischer? Zij een en al vuur en passie. Een ode aan het leven, aan het lichaam. Ik een introverte schrijver, boven in zijn kamertje. Het lijkt wel een roman”, glimlacht Mustafa. Maar het is echt: de liefde tussen dichter Mustafa Kör (41) en zijn vrouw Silvia Bovens (32).