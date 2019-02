“Geen energie en geen agressiviteit”, was de krachtige analyse van Paul-José Mpoku. De 26-jarige Congolees, aanjager van de Rouches in de kleedkamer en op het veld, wil dat zijn ploeg lessen trekt uit de nederlaag in Genk. “Maar tegelijkertijd hebben we ook onze momentjes gehad”, gaf Polo mee.