Victor in Namibië, het zou een stripverhaal kunnen zijn waarin de held geen kuifje heeft, maar een netjes getrimde snor. Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts (27) leeft nu al meer dan vijf weken in Windhoek, op het ritme van ‘eat, sleep, train, repeat’. Mooi meegenomen wanneer hij straks als een rijker mens terugkeert, maar liever nog wordt hij alweer sterker als coureur. “Als deze stage me één procent beter maakt, ben ik supercontent.”