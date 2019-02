“Laat op de avond vergissen ze zich wel eens van gleuf”

Eind 19de eeuw verdienden arbeiders genoeg om, net als de burgerij, een centje opzij te zetten. Dat deden ze onder meer op de plek waar ze graag vertoefden: het café. De houten spaarkas werd in het leven geroepen om bij sterfgevallen of ziekte aangesproken te worden, maar evengoed om de aankomende dorpskermis te financieren. Ten minste... als de ober of de cafébaas er niet met de centen vandoor was. Maar ook dit café-erfgoed sterft uit.