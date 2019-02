Binnen enkele maanden starten de bouwwerken voor het Gruunhof, een woonblok met 34 appartementen in de Hoeseltse Hoogstraat, naast de lagere school. De bouwheer verwijst uitdrukkelijk naar de mooie ligging aan het Mottepark. Maar er is nog helemaal geen sprake van dat dorpspark. “Er zit schot in de zaak. We hebben 79 are kunnen kopen van de projectontwikkelaar”, zegt burgemeester Werner Raskin.