Hasseltse start-up brengt families met onbekende hersenaandoening samen

HASSELTIn België en Nederland leiden zo’n 42.000 mensen aan zogenaamde stille epilepsie, een aandoening waarbij de hersenen letterlijk in pauze gaan zonder dat de buitenwereld dat merkt. Eén van die mensen is Hasselaar Daan Buckinx (14). Zijn vader Tim ontwikkelde precies een jaar geleden een app waarmee hij de aanvallen van zijn zoon kan detecteren. De app Epihunter heeft ondertussen tientallen gebruikers in België en Nederland. Zondag organiseert het team van Epihunter in Health House in Leuven een familiedag voor stille epilepsie. “Het is nog altijd een vergeten aandoening”, zegt Tim Buckinx.