Het vertrek van Roman Bezus deed even pijn op Stayen, maar zoals sportief directeur Tom Van Den Abbeele al opmerkte: het kan ook bevrijdend werken voor andere spelers. Alexis De Sart bijvoorbeeld. Hij speelde tegen Eupen wat hoger in het veld. Met als resultaat: een assist van wereldklasse en een al bijna even fraai doelpunt. “Als zo’n acties zoals die tussen mij en Boli zondag blijven meevallen, zijn we goed op weg naar play-off 1. Thuis zullen we alle punten moeten pakken”, aldus De Sart.