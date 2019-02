Nog tot mei, en dan gaan de deurtjes van het begijnhof definitief dicht voor Z33. Het huis voor kunst neemt op de best mogelijke manier afscheid van haar oude thuis: met twee tentoonstellingen die, in de geest van de tegendraadse begijnen, heel wat maatschappijkritiek in de vorm van quilts presenteert. Textiel als protest, dus.