Hij draagt het rugnummer 39, is nog maar twintig jaar, heeft de Congolese nationaliteit en is sinds de komst van Fred Rutten een vaste waarde op het middenveld van Anderlecht. Veel meer was er tot nog toe niet geweten over Edo Kayembe. Tijd om daar verandering in te brengen. Uw krant zat samen met het nieuwe loopwonder van paars-wit en ontdekte zeven opmerkelijke feiten die u nog niet wist over Edo Kayembe.