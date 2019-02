Zakenman, tv-ster, voetballer. Giuseppe ‘Pepe’ Salamone (30) is het allemaal. De spits van Bregel is ‘hot news’ momenteel. De Waal uit Vottem was speler van de maand in 2B waardoor hij de opmars van de Genkse ploeg het best belichaamt. Hoog tijd voor een portret.