HasseltEen typische communie- of lentefeestfoto in de tuin of het bos? In deze Instagramtijden mag het voor vele ouders wel wat meer zijn. Maar wie zoon- of dochterlief op een unieke locatie wil zien schitteren, is daar best nu al mee bezig. Voor kiekjes bij de brandweer of naast Leandro Trossard lopen de inschrijvingen nu al binnen.