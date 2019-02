“Ik leef alsof het mijn laatste dag is en werk alsof ik honderd word”

HASSELTKapster Alda Dreesen uit Hasselt wordt binnen twee weken 80. “Ik ben blij en dankbaar dat ik nog kan werken!” Coiffure Kuipers in de Catharinawijk is haar leven. Haar klanten, ergens tussen 60 en 91 jaar, zijn vriendinnen geworden. Al 63 jaar knipt, krult en kleurt ze ‘kopjes’. “Nog geen moment aan mijn pensioen gedacht. Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is en ik werk alsof ik honderd word. Waarom zou ik dan stoppen?” Alda gaat jaarlijks naar bijscholingen voor de laatste trends. Maar de dames in haar kappersstoel houden het toch bij hun vertrouwde ‘mise-en-plis’ en permanent.