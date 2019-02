Rubens is een Limburger (toch voor een kwart)

Een pardoes ontdekt straatnaambord in mijn eigenste dorp is aanleiding voor dit artikel. De Maria Pypelinckxstraat. Eronder staat: 1538-1608, moeder van P.P. Rubens. Waarom heeft de moeder van Peter Paul Rubens een straatnaam in het Limburgse Kuringen? Het antwoord is een straf verhaal. Een met een stoute conclusie: Rubens is voor een kwart Limburger. Als hij al niet een halve Limburger is.