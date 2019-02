Dominiek Plouvier uit Lommel zit al heel zijn leven in de bossen. Niet in die van Limburg, maar vooral in die van het Amazonewoud of Afrika. Hij is hoofd van de Europese afdeling van de milieu-ngo Amazon Conservation Team en ook gastprofessor Tropisch Bos aan de KU Leuven. Wat vindt hij van de bosbrossers? En van de interesse voor het klimaat? Een hype?