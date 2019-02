Verhalen van de Holocaust zijn vaak een ver-van-mijn-bed- of lang-geleden-show. Tot op de plek waar het allemaal gebeurd is. Dan wordt het muisstil. Dan is het plots verdómd echt. Het overkwam veertig nu afgestudeerde leerkrachten van de lerarenopleiding UCLL in Hasselt. Allemaal kropen ze voor het keuzevak ‘herinneringseducatie’ in de huid van een Holocaustslachtoffer. Óf -dader. Die portretten en getuigenissen zijn nu gebundeld in een boek.