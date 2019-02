Maaseikenaar Peter De Bruyn heeft een plan klaar om de leegstand in zijn stad te bestrijden. Via zogenoemde ‘vervangwinkels’, die voor een schappelijke prijs ter beschikking staan van onder meer startende ondernemers of artiesten, hoopt hij weer leven te krijgen in de Maaseikse winkelstraten. Zodra er een ‘volwaardige’ koper of huurder is voor het pand, kan die er uiteraard snel in terecht. Er zijn zo al concrete plannen voor vijf winkels.