Met Bram Poell (27) heeft THES sinds de winterstop een extra wapen in de titelstrijd in eerste amateur. De sympathieke Nederlander scheurde acht maanden geleden zijn achillespees, maar is ondertussen weer fit en staat te popelen om zich te tonen aan de Looise fans. “Ik wil snel laten zien dat ik een meerwaarde kan zijn,” zegt de aanvaller.