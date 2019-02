Pozuelo wil naar Canada

De dolle taferelen in de Genkse tribunes na de schitterende zege tegen Standard staken schril af tegen de bezorgde blikken in de eretribune. Daar werd gejuicht met erg veel reserve. Midden in de titelstrijd dreigt KRC Genk immers zijn aanvoerder te verliezen. Alejandro Pozuelo wil onmiddellijk vertrekken naar het Canadese Toronto FC en dreigt met een juridische strijd als KRC Genk hem niet wil loslaten. Hij nam in tranen afscheid van de Genkse fans. Voorgoed?