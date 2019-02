Elon Musk is in België (samen met een hele lading Tesla’s)

Tesla-topman Elon Musk is vrijdagavond geland op de luchthaven van Oostende. Aanleiding daarvoor is de aankomst van de eerste Tesla’s Model 3 in de haven van Zeebrugge. De elektrische wagens worden van daaruit verspreid naar autohandelaars in heel Europa.

Foto: REUTERS

De Tesla-topman landde vrijdagavond met zijn privéjet op de luchthaven van Oostende, stelde een Belga-fotograaf ter plaatse vast. Hij vertrok kort erna in een Tesla.

Musk is in het land voor de ontvangst van de eerste Tesla’s Model 3 in de haven van Zeebrugge. Tesla koos voor Zeebrugge, de grootste autohaven ter wereld, als Europese invoerhub.

De elektrische wagens passeren er allemaal langs International Car Operators (ICO), het bedrijf waar de wagens aan een laatste controle worden onderworpen voor ze naar autohandelaars verspreid over Europa gaan. Het bedrijf investeert 2,5 miljoen euro in de nieuwe trafiek.

Musk werd donderdag al verwacht in Zeebrugge, maar dat bezoek werd ‘last minute’ uitgesteld.