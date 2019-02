Chinees nieuwjaar ook gevierd in Hasselt

Hasselt -

In Hasselt wordt een week lang Chinees nieuwjaar gevierd en ook in de Hasseltse binnenstad duiken traditioneel de sla-etende draken op. Daar zorgde ook vrijdagavond de kungfuschool King Saan Juun voor bij het oude stadhuis. Op die plek werden in de vooravond de traditionele draken- en leeuwendansen uitgevoerd, na een kleurrijke optocht door de binnenstad.