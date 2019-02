Hond doodziek na eten rattenvergif in Bilzen

Bilzen -

De twee jaar oude Duitse dog van Silke Hendriks werd donderdagavond ernstig ziek, nadat hij bij zijn dagelijkse wandeling rattenvergif had opgepeuzeld op de Langeweg in Rijkhoven. “Toen we weer thuis waren, begon Poppy stuiptrekkingen te krijgen en zwaar te bibberen. We zijn meteen naar de dierenarts gegaan. Het is nu afwachten. Er is beterschap, maar het vergif heeft de zenuwen aangetast. Ze bibbert en kwijlt constant. We hebben aangifte gedaan bij de politie”, vertelt Hendriks.