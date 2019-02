Genk-coach Philippe Clement neemt Trofee Raymond Goethals in ontvangst

Genk - Genk-trainer Philippe Clement heeft vrijdagavond in de Luminus Arena de Trofee Raymond Goethals 2018 in ontvangst mogen nemen. De prijsuitreiking vond plaats net voor de aftrap van de topper tussen KRC Genk en Standard.

Met 52 punten haalde de 44-jarige Clement het voor Ivan Leko, trainer van Club Brugge (44 punten). Marc Brys, ex-trainer van Beerschot-Wilrijk en dit seizoen van Sint-Truiden, vervolledigt met 12 punten het podium.

De jury bekroont elk jaar de Belgische trainer die het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid. Clement werd begin december vorig jaar al uitgeroepen als laureaat, maar werd vrijdagavond nog eens extra in de bloemetjes gezet. Collega Michel Preud’homme had voor de gelegenheid een klein cadeautje mee voor zijn voormalige assistent. (belga)