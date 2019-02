Ze werd gewurgd, maar nu duikt ‘Evy’ weer op in ‘Familie’: wat is er aan de hand?

De kijkers van Familie vielen vrijdagavond even van hun stoel. Ze herinnerden zich immers maar al te goed hoe Evy (gespeeld door Marianne Devriese) eind november in een heftige aflevering gewurgd werd door Marie (gespeeld door Lien Van de Kelder). Maar in de laatste secondes zagen ze de actrice plots opnieuw opduiken in de serie.

Toen Hanne (gespeeld door Margot Hallemans) rustig door de supermarkt wandelde, kwam ze vrijdagavond plots oog in oog te staan met Evy. Of zo leek het alleszins. Want de vrouw lijkt dan wel op Evy, toch heeft ze een heel andere look.

Verhaal afgesloten

De vraag is simpel: wat is er in godsnaam aan de hand? Want Evy is immers morsdood, zo weten de ‘Familie’-kijkers. Een confrontatie tussen Evy en Marie liep volledig uit de hand. Toen Evy aangaf dat Marie geen goede moeder zou kunnen zijn voor haar ongeboren kind, sloegen de stoppen door. In een plotse woede-uitbarsting verstikte Marie Evy in de zetel. Zij bleef levenloos - met de ogen wijd opengesperd - achter. Haar lichaam werd door de politie ontdekt, haar verhaal werd afgesloten.

De laatste momenten van Evy in ‘Familie’. Foto: VTM

Of toch niet? En krijgen we te maken met een miraculeuze herrijzenis van haar personage? Zijn de programmamakers klaar om wat meer surreële verhaallijnen of zelfs wat magie in hun realistische soap te steken?

Waanbeelden of lookalikes

Misschien is er wel sprake van een waanbeeld. Dat zou niet de eerste keer zijn, want in 2018 zagen we ook Guido Van Den Bossche (gespeeld door Karel Dreuwe) na achttien jaar nog eens op de scène terugkeren. Voor één keer dan, want wat de kijkers zagen, was wat er afspeelde in het hoofd van Jan (gespeeld door Jef Desmedt) tijdens een hartaanval.

Of is er nog iets anders aan de hand? Loopt er een lookalike of dubbelganger rond die nog een lange tijd kan meegaan? In ‘Thuis’ deden ze dat al, toen ‘Thuis’-personage Frank plots een Duitse tegenhanger kreeg in de vorm van Manfred Stein. Maar is dat nu ook het geval voor Evy?

Hoe het bij Marianne Devriese zit, wordt duidelijk in de volgende afleveringen van Familie...