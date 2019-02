Alleen Hanne Desmet kan zich onderscheiden op WB-manche shorttrack in Turijn

Hanne Desmet heeft het tijdens de wereldbekerfinale shorttrack in Turijn tot in de kwartfinales van de 1.000 meter geschopt. Verder bleef Stijn Desmet onder de verwachtingen.

Dat Stijn Desmet geen indruk maakte, was vooral aan hemzelf te wijten. Tot twee keer toe, op de 1.500 en de 500 meter, verscheen er penalty achter zijn naam op de uitslagenlijst. Door een fout had Desmet volgens de jury een tegenstander benadeeld, wat tot uitsluiting leidt.

Het was verder een tegenvaller dat Hanne Desmet in haar kwartfinale twee absolute kanjers trof. De derde plaats achter de Zuid-Koreaanse Ji Yoo Kim en de Britse Elise Christie was niet voldoende voor een plek in de halve eindstrijd. Een week geleden won Kim de finalerace in Dresden, waar Desmet zesde werd. Het verschil met Christie, die wereldtitels op haar palmares heeft, was 23 honderdsten. Met dezelfde ploeg als in Dresden was de selectie van bondscoach Pieter Gysel present in Turijn.

De wedstrijden zijn de laatste test voor de wereldtitelstrijd, die van 8 tot en met 10 maart in de Bulgaarse hoofdstad Sofia worden gehouden. Voor de driedaagse in Turijn hebben zich shorttrackers uit 31 landen gemeld, waaronder een handvol Noord-Koreanen. Hun aanwezigheid is opmerkelijk, omdat zij sporadisch bij deze tak van sport opduiken. Ze zijn veel minder bedreven in het shorttrack dan hun zuiderburen, die het schaatsen op de korte binnenbaan goeddeels domineren.(belga)