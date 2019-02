Acties bij De Lijn eisen hun tol: militant stuikt in elkaar in Kinrooi

Kinrooi -

Een ACOD-militant is vrijdagvoormiddag onwel geworden tijdens de stakingsactie aan de stelplaats in Kinrooi. “De druk werd hem even te veel”, zegt Stan Reusen van het ACOD. “Maar hij stelt het gezien de omstandigheden goed.” Het overleg met de directie lijkt intussen in de juiste richting te evolueren. Dit weekend rijden de bussen op veel plaatsen volgens de normale dienstregeling, maandag opnieuw enkel tijdens de spitsuren.