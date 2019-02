Steeds meer vechtscheidingen: “Ik was blij met zijn tranen, zo wist ik dat hij ook afzag”

Vijftien procent van alle scheidingen eindigt in een vechtscheiding. Een cijfer dat blijft stijgen. Alleen al in Limburg zijn dat er zo’n 255 op 1.700 scheidingen. Het CAW-project ‘Kinderen uit de Knel’ probeert gezinnen te helpen. Sinds kort kunnen rechters ouders zelfs verplicht zo’n traject opleggen. “Er zijn kinderen die niet meer durven te houden van papa, omdat het mama pijn doet. Of omgekeerd.”