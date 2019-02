Glasgow organiseert in 2023 allereerste overkoepelend WK wielrennen, enkel veldrijders zijn er niet bij

Brussel - Het Schotse Glasgow wordt in augustus 2023 de gastheer voor de eerste editie van de UCI Cycling World Championships. In een periode van twee weken zal dan in dertien disciplines van de wielersport om de regenboogtrui worden gestreden. Dat heeft de Internationale Wielerunie UCI vandaag bevestigd.

De Cycling World Championships zullen vanaf 2023 vierjaarlijks, telkens in een preolympisch jaar, worden gehouden. “Gedurende enkele weken zal de gaststad of regio de echte wielerhoofdstad van de wereld worden”, laat de UCI weten. “De beelden zullen wereldwijd worden uitgezonden en de regio in alle hoeken van de planeet promoten. Tienduizenden bezoekers zullen het toerisme boosten.”

De Cycling World Championships omvatten onder meer de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg, op de piste, MTB en BMX. Enkel het WK veldrijden kan om logische redenen niet aan het programma worden toegevoegd omdat het WK anders in het begin van het seizoen zou vallen.

“Het invoeren van dit evenement was een van mijn beloftes die ik deed tijdens mijn campagne. Ik ben trots dat ik woord heb gehouden”, zegt UCI-voorzitter David Lappartient.

Glasgow heeft al de nodige infrastructuur met onder meer de Sir Chris Hoy Velodrome en het Glasgow BMX Centre. In augustus 2018 organiseerde Glasgow samen met Berlijn ook al de eerste editie van de Europese Kampioenschappen. In zeven sporten (zwemmen, wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon in Glasgow; atletiek in Berlijn) werd toen in een periode van tien dagen om de Europese titels gestreden. (belga)