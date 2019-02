En dan huppelt er opeens een kangoeroe tussen de Belgische velden

Sinds een aantal weken springt in Kruisem een kangoeroe rond. Het buideldier werd onder andere gespot in de omgeving van de Oudenaardsesteenweg en de Anzegemsesteenweg in Kruishoutem. Een oproep van de politie naar de eigenaar blijft onbeantwoord. Kruishoutemnaar Thomas Dhondt zag het dier rondhuppelen in Wannegem-Lede en slaagde erin de kangoeroe te filmen. “Hij loopt hier al eventjes rond”, schrijf hij bij de beelden die hij op Facebook deelde. “Zeker al een maand.”

Hoe komt een kangoeroe in de Kruishoutemse velden terecht? Het is een vraag die in de Eiergemeente op nogal wat lippen brandt. De kangoeroe werd de voorbije weken enkele keren in de omgeving van de Oudenaardsesteenweg en de Anzegemsesteenweg opgemerkt. Er zijn ook meldingen vanuit de Stuivershoek en de Huisepontweg.

“Blijkbaar hebben inderdaad enkele inwoners de kangoeroe al gezien. Het dier is momenteel toch wel hét gespreksonderwerp in de gemeente”, reageert de Kruisemse burgemeester Joop Verzele (CD&V).

“Het is momenteel wel een raadsel hoe de kangoeroe hier beland is. Is het dier ergens ontsnapt of opzettelijk uitgezet? Ik heb in elk geval geen weet dat een inwoner een kangoeroe als huisdier zou hebben. Ik heb wel al met de politie contact gehad in verband met de openbare veiligheid. Wat te doen wanneer je oog in oog met de kangoeroe staat? Mogelijk kan dat ook voor gevaar zorgen. Hopelijk moet ik niet de moeilijke keuze maken tussen het leven van het dier en de veiligheid van de burgers.”

Niet verboden

De lokale politie van de zone Vlaamse Ardennen riep via sociale media de eigenaar op om zich te melden. “Maar dat die oproep zonder resultaat blijft, verrast ons helemaal niet”, zegt Jurgen Naert van het dierenopvangcentrum Folyfoot uit buurgemeente Waregem.

“De ervaring leert dat de eigenaar bij een dergelijke oproep schrikt en vreest dat de kangoeroe misschien wel schade heeft aangericht en dat een factuur te verwachten is. De eigenaar houdt zich dan sowieso gedeisd. Een loslopende kangoeroe is evenwel geen uitzondering. In ons werkingsgebied, dat ook de regio van de Vlaamse Ardennen omvat, is het momenteel de vijfde. Jammer genoeg is het in ons land niet verboden om een kangoeroe als huisdier te houden.”

Het dierenopvangcentrum Folyfoot geeft een aantal tips mee voor wie de kangoeroe opmerkt: “We weten dat de kangoeroe al enkele weken rondhuppelt. Om het dier te vangen, doen we een beroep op de inwoners. Wie de kangoeroe in de tuin aantreft, kan hem met gras of luzerne naar een afgesloten ruimte, stal of schuur lokken. De kangoeroe dus zeker niet opjagen want dat is sowieso een verloren zaak. Uiteraard is het belangrijk om dan meteen de politie of ons opvangcentrum te verwittigen. Telkens al is het ons gelukt om een ontsnapte kangoeroe op een veilige manier en met de hand te vangen. Desnoods moet een verdovingspistool gehanteerd worden, maar daarvoor moet dan een dierenarts ingeschakeld worden”.

De politie contacteren kan via 055/33.88.88 of 112. Het dierenopvangcentrum Folyfoot is bereikbaar via 0477/74.13.04.