Hasselts bedrijf schenkt voor half miljoen euro ziekenhuismateriaal aan goede doelen: “Van ziekenhuisbedden tot hele operatiezalen”

Hasselt -

Het Hasseltse vastgoedbedrijf DMI Vastgoed schenkt voor een half miljoen euro aan ziekenhuismateriaal aan goede doelen in binnen- en buitenland. Het materiaal, van ziekenhuisbedden en rolstoelen tot koelkasten en bureauspullen, is afkomstig van het voormalige ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen. DMI is deze ochtend om 9 uur met vijftien vrachtwagens gestart met de ontruiming van het ziekenhuis, dat binnenkort wordt gesloopt voor de bouw van een nieuwe woonwijk.