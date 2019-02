Primeur in ‘Blind Getrouwd’: deelnemer gaat op zijn knie met verlovingsring, nadat hij net in het huwelijksbootje gestapt is

We zagen er al een glimp van in het voorfilmpje, maar nu bevestigt VTM het nieuws. Er staat kijkers een primeur te wachten in de komende aflevering van ‘Blind Getrouwd’: een huwelijksaanzoek mét verlovingsring. Straf, want technisch gezien was Tim natuurlijk al net in het huwelijksbootje gestapt met Elke, maar toch wou hij het haar officieel nog even vragen. Tot grote verbijstering van zijn kersverse echtgenote, die zelfs een traantje moet wegpinken.

We mogen maandag veel meer verwachten natuurlijk. We moeten nog kijken hoe de immer vrolijke Line reageert op de goedlachse office manager Victor. Bij mandaatassistent Line slaat de paniek even toe als haar broer en zus haar moeten achterlaten in het stadhuis om al plaats te nemen in de trouwzaal. “Nu sta ik er echt alleen voor en ben ik mijn houvast kwijt”, zegt ze. Ondertussen staat haar toekomstige met knikkende knieën te wachten, terwijl Lines moeder Victor van kop tot teen aan het keuren is. Maar vooral geen druk hoor.

En er is nog: na deze twee huwelijken vertrekken de vijf koppels allemaal op huwelijksreis. Waar belanden ze? Hoe is de sfeer op het vliegtuig en de eerste avond ter plekke? Bloeien de duo’s open en groeien ze al naar mekaar toe, of zorgt het alleen zijn ervoor dat wat afstand wordt ingebouwd?

Foto: VTM

Dat zien we maandag in ‘Blind Getrouwd’, 20.35 uur, VTM.