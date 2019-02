Vernieuwde app voor digitale stadswandeling door de eeuwen heen

Tongeren - De digitale stadswandeling ‘Door de eeuwen heen’ werd vernieuwd. Zo werd het traject van de wandelroute aangepast en werden nieuwe bezienswaardigheden toegevoegd. Het geheel werd vormgegeven aan de hand van sprekende beelden.

Schepen van Toerisme An Christiaens: "De afgelopen jaren breidde het toeristisch patrimonium van Tongeren aanzienlijk uit. Denk maar aan de moderne kunstwerken die werden geplaatst, de herinrichting van de Gasthuiskapel als bezoekerscentrum en de komst van het Teseum. Weldra komt daar nog Huis Theelen bij, het voormalige kanunnikenhuis in de Maastrichterstraat dat momenteel een restauratie ondergaat en zal worden ingericht als (klein) museum over de geschiedenis van Het Belang van Limburg. En dan is er ook nog het vernieuwde stadspark De Motten. Met deze nieuwe versie hopen we onze bezoekers nog beter te ontvangen in onze stad."

Burgemeester Patrick Dewael: “Met 40.000 gebruikers op jaarbasis is dit een van de meest gebruikte toeristische tools van Tongeren. Deze applicatie is dan ook de ideale gids voor bezoekers die op eigen houtje onze stad willen bezoeken en toch graag een woordje uitleg lezen.”

Schepen van smart city Marc Hoogmartens: “Als vooruitstrevende stad zetten wij volop in op digitale ontsluiting en smart-city projecten. We zijn er bovendien fier op dat de app in-huis werd ontwikkeld zonder tussenkomst van een externe partner.”

De route start aan de dienst toerisme in de Gasthuiskapel en gaat langs alle belangrijke bezienswaardigheden in het centrum. De toepassing bevat een gps-functie waardoor de wandelaar gemakkelijk van punt tot punt kan wandelen. Per bezienswaardigheid wordt er beeld en uitleg gegeven. Je kan de app openen via de link www.gis3700.be/wandelen/ of via de website van toerisme tongeren: www.toerismetongeren.be/Door-de-eeuwen-heen. Je vindt hier ook alle natuurwandelingen op grondgebied van Tongeren terug.