Kwalificatie EK 2020 - Rode Duivels spelen elke thuiswedstrijd in Koning Boudewijnstadion

Brussel - De Rode Duivels zullen in 2019 hun vijf kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion afwerken. Dat liet fanclub 1895 vrijdag weten, en werd nadien bevestigd door de Belgische voetbalbond (KBVB).

Eerder was al bekend dat de Duivels vier wedstrijden in hun vertrouwde thuisbasis in de hoofdstad zouden afwerken. Het ging om de opener tegen Rusland (21 maart) en de duels met Kazachstan (8 juni), San Marino (10 oktober) en Cyprus (19 november). Nu is de Heizel ook bevestigd als decor voor de partij tegen Schotland (11 juni).

De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich automatisch voor de eindronde van het EK. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor Euro 2020.