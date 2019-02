Drugsrunner klemgereden bij grensoverschrijdende controles

Bij grensoverschrijdende controles op de grens tussen Riemst en Maastricht en in Voeren is een persoon gearresteerd voor het bezit van cocaïne en heroïne. Dat gebeurde in Riemst. Aan de grens in Moelingen werden nog twee pv’s voor drugsbezit opgesteld. Een van de overtreders is minderjarig. Een bestuurder testte daar positief op drugs. Op de E25, net over de Nederlandse grens, werd nog een drugsrunner klemgereden. De gemengde samenstelling liet toe om gemakkelijk grensoverschrijdend te achtervolgen. (mm)