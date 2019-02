Zo zie je er elegant uit in een trui

Hoe gezellig een dikke trui ook voelt, soms doet een cosy sweater allesbehalve wonderen voor je figuur. Met deze tips zie je er wél elegant uit in een trui!

De perfecte trui voor jouw figuur

Een elegante look begint bij de juiste trui voor jouw figuur. Wie bovenaan het meeste volume heeft, of dit nu je boezem of je buikje is, staat het mooist met een iets langere trui tot net onder je heupen. Ligt je zwaartepunt op je heupen of bovenbenen? Dan kies je beter voor een iets kortere wintertrui.

Een oversized model geeft je enkele optische curves, perfect dus als je lang en smal bent. Truien in een vierkante vorm (die tot net op je heupen vallen) maken je dan weer optisch wat groter.

De juiste stof

Wintertruien kan je in alle mogelijke texturen shoppen. Over het algemeen geldt: hoe fijner de stof, hoe meer je lichaam geaccentueerd wordt. Je bovenlichaam verslanken? Dan kies je best voor een zware kabeltrui in dikke wol, dat verbergt je onzekerheden. Net je figuur wél in de kijker zetten? Een fijne sous-pull uit katoen of merino is jouw partner in (fashion) crime.

Zo combineer je

Niet alleen de trui zelf, ook de manier waarop je combineert is belangrijk. Volgens het team van lifestyle-website Popsugar is ‘balans’ het belangrijkste wanneer je je trui draagt. Een broek of rok met hoge taille combineer je daarom best met een korte trui. Een rechte broek of rokje met A-lijn komt het best tot zijn recht met een rechte coltrui of V-hals voor een verrassend silhouette. Ook bij een skinny jeans of sexy minirokje is een dosis evenwicht noodzakelijk. Een oversized trui of sportieve sweater past perfect bij deze items.