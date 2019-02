Zwitserse Wendy Holdener verlengt wereldtitel in de combiné op WK Alpijnse ski in het Zweedse Are

De Zwitserse Wendy Holdener heeft op het WK alpijnse ski in het Zweedse Åre de combiné op haar naam geschreven.

De 25-jarige Zwitserse stond na afloop van de afdaling vijfde, maar stelde nadien in de slalom met de derde tijd de eindwinst (2’02”13) veilig. Ook in 2017 in Sankt Moritz was ze aan het feest. De Slovaakse Petra Vlhova (2’02”16) ging met het zilver aan de haal en schonk haar land de eerste individuele medaille ooit. Het brons ging naar Ragnhild Mowinckel (2’02”58) uit Noorwegen.

De Oostenrijkse Ramona Siebenhofer stond na de afdaling aan de leiding. Uiteindelijk moet zij met de vierde plaats in 2’02”62 tevreden zijn. (belga)