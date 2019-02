Gebruikershoeveelheden drugs gevonden bij controles

Bij een drugsactie van de politie Carma zijn donderdag tussen 18 uur en middernacht tien gebruikershoeveelheden cannabis in beslag genomen. De politie vond ook nog twee verboden wapens. Een buitenlander die illegaal in het land is, liep ook tegen de lamp. Bij deze controles in Genk, Houthalen-Helchteren en Kinrooi werden nog twee processen-verbaal voor het niet bij hebben van een rijbewijs en twee onmiddellijke inningen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en het niet hebben van een keuringsbewijs opgesteld. (mm)