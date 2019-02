Gluren bij BV's: Astrid Coppens toont haar beginnende babybuik, Kim Clijsters een verborgen talent

Van een schattig buikje in de schijnwerpers tot een geniepige hobby: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Grappig zijn ze wel, Eva De Roo en haar aanstaande Jan Paternoster. Erg stijlvol, dat ook. "De Roo en de loper", schreef de StuBru-presentatrice bij een kiekje met haar lief op de Mia's.



Sinds vrijdagochtend, de dag na de uitreiking van de Music Industry Awards, gaat Niels Destadsbader dankzij makker Peter Van de Veire door het leven als Niels Destadskater. Zijn stem klonk nogal schor toen hij vrijdag moest optreden op de radiozender MNM.



Dat het allemaal weer goed gaat ten huize Wendy Van Wanten. De zangeres werd op 6 februari 59 jaar en plaatste samen met een bedanking aan haar fans een zwart-witkiekje met Frans, Clément en Estelle online. "Bedankt voor alle attenties en felicitaties", staat erbij te lezen.



In de categorie 'stralend zwanger': Astrid Coppens liet haar beginnende babybuik zien. "Groetjes van ons tweetjes", schreef ze erbij terwijl ze haar hand op haar buikje houdt.



Yogi en presentatrice Eva Daeleman, die momenteel in Oostende woont, kan haar enthousiasme niet verbergen: ze heeft vlakbij haar stek een favoriete winkel gevonden. "OMG. Chinese supermarkt bij de deur", schrijft ze bij een vrolijke foto.



Alsof het beeld uit een film komt... Evi Hanssen toont hoe hard ze van het weekend gaat genieten met haar vriend Kurt met een foto in een cabrio. Ook zoveel zin in een roadtrip nu?



De geniepige hobby van tennisster Kim Clijsters? Haar man Brian en zijn vriend met verve photobomben.



Het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' mag dan wel van start gaan. Ex-verleidster Pommeline toont dat ze nog altijd het beest in zich heeft met een broek in luipaardprint.



Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton bewijzen dat het voor hen elke dag Valentijn is. "Love rules the world", schrijft de blondine bij een foto waarop ze hem dolverliefd aankijkt.



Presentatrice Evy Gruyaert als groentje? Dat ziet er zo smaakvol uit. "Goeiemorgen iedereen", schreef ze bij het frisse beeld dat stimuleert om lentekleren gewoon nu al aan te trekken.