Eerste drieling in twee jaar tijd in Limburg: “Appartement en auto zijn te klein”

Genk -

Amani, Anfal en Arij: maandag werd een drieling geboren in het Genkse ZOL. Niet één, maar meteen drie zusjes voor kleine Amir-Ali (2). “Hij beseft het nog niet. Tot ze mee naar huis mogen”, lacht papa Moussa Abidar (44) uit Genk. “Ik heb nog zes weken om een andere auto te kopen en een groter huis te vinden.” Drielingen zijn vrij zeldzaam in onze provincie: het is de eerste drieling in twee jaar tijd die geboren werd in een Limburgs ziekenhuis.