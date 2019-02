N-VA wil niet weten van plan om gezinnen extra te laten betalen voor bouw nieuwe gascentrales

N-VA liet begin dit jaar weten de regering in lopende zaken te willen helpen om nog voor de verkiezingen met een steunmechanisme voor nieuwe gascentrales te komen. Maar de partij wil niet dat de gezinnen daarvoor een extra bijdrage op de energiefactuur moeten betalen. Energieminister Marie Christine Marghem (MR) schat die bijdrage op zo’n 15 euro per jaar.

Om de kernuitstap in 2025 mogelijk te maken zijn zeven tot negen nieuwe gascentrales nodig. Die vormen een noodzakelijke aanvulling op hernieuwbare energie, omdat de zon nu eenmaal niet altijd schijnt en er niet elke dag wind is.

Over de kost van die centrales circuleren verschillende bedragen. N-VA-voorzitter Bart De Wever had het deze week over een totaalbedrag van 9 miljard euro. Een studie van consultant PWC gaat uit van een jaarlijkse kost van 350 miljoen euro.

Marie Christine Marghem Foto: Photo News

Energieminister Marghem werkt aan een kaderwet om de bouw van de centrales snel mogelijk te maken. “Er komt een vorm van steun via de factuur van de consumenten en de bedrijven en de staat zal ook een deel dragen”, zei ze donderdag in Terzake op Canvas. “We hebben een studie laten maken, waaruit blijkt dat het gemiddeld 15 euro per huishouden per jaar zal kosten. De precieze bedragen komen in de uitvoeringsbesluiten van de kaderwet.”

N-VA zei in januari alles op alles te willen zetten om het steunmechanisme van de regering in lopende zaken mee goed te keuren voor de verkiezingen. De huidige plannen, met een nieuwe bijdrage, ziet de partij echter niet zitten. “Wat is voor de burger het verschil tussen een nieuwe bijdrage en een nieuwe belasting?”, vraagt voormalig minister Johan Van Overtveldt.

Andries Gryffroy, energiespecialist van de partij in het Vlaams Parlement, heeft het over bedrog. “Marghem blijft erbij dat alle kerncentrales sluiten in 2025 en vervangen worden door gascentrales. Maar hoeveel dit zal kosten weet de minister niet of wil ze het gewoon niet zeggen?”

Andries Gryffroy Foto: Photo News

Volgens Gryffroy is de voorlopige berekening van Marghem, waarin ze aan 15 euro per gezin komt, een onderschatting. De minister zou daarmee 90 miljoen euro per jaar ophalen bij de gezinnen. Die verbruiken een kwart van de elektriciteit, dus met de bijdrage van de ondernemingen erbij haalt ze 360 miljoen euro per jaar. N-VA gaat ervan uit dat er 600 miljoen euro per jaar, of 9 miljard gespreid over 15 jaar, nodig is. “Het wordt tijd dat Marghem met definitieve cijfers komt, over kost en uitstoot.”

In een Facebookpost zegt Marghem dat een derde van de factuur nu al naar de steun aan hernieuwbare energie gaat. “Terwijl die maar goed is voor 10 procent van de productie.” Voor Gryffroy is dat reden genoeg om geen extra heffingen meer in te voeren.