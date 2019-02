Bewoners Berckenbosch komen met peper in neus terug van De Brug

Heusden

Heusden-Zolder - Wat als… sjoelen niet overal hetzelfde was? Dat ontdekten de bewoners van wzc Berckenbosch tijdens een bezoek aan De Brug.

Eén donderdag van de maand gaat er een groepje bewoners van wzc Berckenbosch op bezoek in dagverzorgingscentrum De Brug. Dat vinden ze allemaal leuk, die van Berckenbosch zijn eens de deur uit en die van De Brug zien eens andere gezichten. Eerst wordt er wat bijgebabbeld met een tas koffie en nadien gaat alles aan de kant voor een heuse sjoelwedstrijd. Dit keer was het echter een beetje schrikken voor die van Berckenbosch want plots werd er een heuse peperbus bovengehaald door de begeleiding van De Brug. Oei, ze kwamen hier toch niet om te koken? Na een rondvraag bleek dat er in De Brug peper op de sjoelbak gestrooid wordt, want dan schuiven de schijfjes beter. Een leuke tip van De Brug maar dat was toch geen garantie op winst, de mannen van Berckenbosch wonnen het van de mannen van De Brug. Bij de vrouwen was het omgekeerd. Met een neus vol peper ging om 16 uur iedereen moe maar voldaan huiswaarts.