Voetbalwereld reageert op brand in opleidingscentrum Flamengo

De brand in het opleidingscentrum van voetbalclub Flamengo Football in Rio de Janeiro, wordt met verslagenheid vernomen in de voetbalwereld. Onder andere Chapecoense, de club die in 2016 zwaar getroffen werd door een vliegtuigcrash waarin bijna de volledige eerste ploeg en staf in omkwam, wenste de club veel sterkte en kracht.

Sterkte, Flamengo! We zijn erg verdrietig en geschokt door het nieuws van het vuur dat het Urubu’s Nest (het opleidingscentrum van Flamengo) trof en daarbij talloze slachtoffers achterliet. We wensen de broeders van @Flamengo en alle familieleden van de getroffenen veel kracht. Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie.

FORÇA, FLAMENGO!

Estamos muito tristes e abalados com a notícia do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, deixando inúmeras vítimas.

Externamos nosso desejo de força aos irmãos do @Flamengo e a todos os familiares dos atingidos. Nossos pensamentos e orações estão com vocês. pic.twitter.com/Sb4Lpq5XvK — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 8 februari 2019

Fluminese, de club waar Flamengo dit weekend tegen moest spelen, heeft drie dagen rouw afgekondigd en zal niet trainen vandaag.

“Er is vandaag geen trainingsklimaat. De activiteiten van de dag werden geannuleerd. Spelers en leden van het technische comité sympathiseren met de slachtoffers van de tragedie die plaatsvond in het Urubu’s Nest. De voetbalclub Fluminese heeft drie dagen rouw afgekondigd. #forçaFlamengo”

Hoje não há clima para treino. As atividades do dia foram canceladas. Jogadores e membros da comissão técnica se solidarizam com as vitimas e familiares da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. O Fluminense Football Club decretou luto oficial de três dias. #ForçaFlamengo. pic.twitter.com/TLvdyghygq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 8 februari 2019

Het nieuws heeft ook de Europese voetbalwereld bereikt. Atletico Madrid uit haar medeleven: “We willen ons medeleven betuigen aan de families van de slachtoffers van de brand in het trainingscentrum van Flamengo en we zenden kracht naar alle nabestaanden.”

Queremos expresar nuestras condolencias a todos los familiares de las víctimas en el incendio del centro de entrenamiento del @Flamengo y mandar toda nuestra fuerza a los heridos. https://t.co/iPNvVL6zGk — Atlético de Madrid (@Atleti) 8 februari 2019

Veel sterkte aan de @Flamengo-familie na de vreselijke ramp in het trainingscentrum in Rio De Janeiro! https://t.co/FcXPIh1gsP — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 8 februari 2019

Our thoughts and prayers go out to our friends at @Flamengo. #ForçaFlamengo — Manchester United (@ManUtd) 8 februari 2019

Atletico-kapitein Diego Godin: “Een tragedie als deze raakt ons allemaal aan het hart. Mijn medeleven.”

Una tristísima tragedia que nos toca el corazón a todos. Mis condolencias https://t.co/2F2WAEjxNy — Diego Godín (@diegogodin) 8 februari 2019

F.C Barcelona: “Barça betreurt ten diepste de tragedie die plaatsvond in CT @ Flangmengo en betuigt zijn condoleances aan de familieleden en vrienden van de slachtoffers. # ForçaFlamengo”

O Barça lamenta profundamente a tragédia ocorrida no CT do @Flamengo e envia as suas condolências aos familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo

The thoughts of everybody at Chelsea are with the victims of the @Flamengo fire and all those affected by this terrible tragedy. ??????#ForçaFlamengo — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 februari 2019