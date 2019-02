Derde kleuterklas van Europaschool op ruimtereis

Kolderbos

Genk - De derde kleuterklas bezocht het europlanetarium. Ze startten hun reis op het planetenpad, waar ze kennismaakten met sterren en planeten.

Daarna kregen de kleuters een rondleiding over het heelal. Ze maakten kennis met raketten en astronauten.

Toen maakten ze zich klaar om op reis te gaan met Seppe Supernova. Eerst hielpen ze hem met het maken van zijn koffer. Dat was niet zo eenvoudig, want wat neem je mee als je naar de ruimte reist? Samen keken ze in de kasten en beslisten wat mee mocht. Spelletjes en knuffels kregen een plekje in de koffer, want de reis zou wel lang duren! Pannenkoeken bakken zouden ze maar niet doen, dus de pan bleef hier. Ze pakten ook een waterflesje in, maar met rietje, anders zou er een grote bubbel water door de raket zweven.

Daarna mochten ze gaan zitten in de cosmodrome, met een groot scherm tegen het plafond. Toen vertrokken ze met Seppe op ruimtereis. Om het te vieren deden ze de planetendans.

Uiteindelijk landden ze weer terug op aarde om ’s avonds weer in hun eigen bedje te gaan slapen!