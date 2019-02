Van Avermaet wint met overmacht in Valencia en scoort voor het eerst voor zijn nieuwe werkgever

De derde etappe in de Ronde van Valencia is gewonnen door Greg Van Avermaet. Hij haalde het in een etappe die gekleurd werd door een vlucht van tien met een zeer bedrijvige Preben Van Hecke.

De derde etappe werd beheerst door een vlucht van tien. Daarbij één landgenoot: Preben van Hecke (Topsport - Baloise). De ex-kampioen van België moet zich nochtans op voorhand kansloos hebben geweten want het geaccidenteerde parcours en de aankomst enkele kilometers na de top van de Salto de la Mora, vijf kilometer klimmen aan iets meer dan vijf procent, beloofde een strijd tussen de klassementsrenners. De vluchters kregen dan ook nooit overdreven veel ruimte. Van Hecke maakte nochtans veel indruk onderweg en probeerde in de slotfase nog van zijn over gebleven vluchtgezellen weg te rijden.

De vluchters, met Preben Van Hecke.

Maar aan de voet van de laatste beklimming waren de laatste vluchters eraan voor de moeite en kon de strijd tussen de klassementsrenners beginnen. Astana probeerde de koers te controleren in dienst van Ion Izagirre, het nummer twee in het algemeen klassement. Ook Dylan Teuns kreeg winstkansen toegedicht en het was uiteraard uitkijken naar de prestatie van wereldkampioen Alejandro Valverde, doorgaans een meester in dit soort aankomsten. En hoe zou Tourwinnaar Gerain Thomas presteren bij zijn eerste echte test van het seizoen. Of was deze klim toch spek naar de bek van Greg Van Avermaet.

Veel om naar uit te kijken dus en de finale ontgoochelde niet. CCC had duidelijk een plan maar het was Ben Hermans die de debatten opende. De Limburger van Israël Cycling Academy kreeg echter niet of nauwelijks ruimte van het almaar uitdunnende peloton. De beklimming was duidelijk niet selectief genoeg om voor grote verschillen te zorgen, enkele snelle jongens overleefden de laatste beklimming en mochten meespurten voor de zege. Die slotspurt was een kolfje naar de hand van Greg Van Avermaet die het haalde voor Matteo Trentin, de winnaar van gisteren. Alejandro Valverde werd vierde.