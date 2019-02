KV Mechelen reduceert boete voor supportersincidenten in hoger beroep tot 2.500 euro

Brussel - De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft KV Mechelen vrijdag een boete van 2.500 euro opgelegd, naar aanleiding van supportersincidenten tijdens het competitieduel op bezoek bij Union. Een klein succesje voor Malinwa, dat in eerste aanleg beboet werd met 4.000 euro.

In het duel van de 21e speeldag in de Proximus League staken de Mechelse supporters meermaals vuurpijlen af in het Joseph Mariënstadion. KV Mechelen neemt naar eigen zeggen alle mogelijke maatregelen om incidenten zoals die op 13 januari te voorkomen.

Hoewel in eerste aanleg nog gewag werd gemaakt van “nultolerantie”, met een boete van 4.000 euro tot gevolg, toont de Geschillencommissie Hoger Beroep zich iets clementer. “De inspanningen die KV Mechelen levert om pyrotechnische materialen uit het stadion te weren, moeten worden aangemoedigd en beloond”, luidt het vonnis. “Bovendien had het gebruik ervan geen invloed op de wedstrijd.”

Opvallend, het was de opgestapte voorzitter Johan Timmermans - nog steeds bestuurder van de leider in 1B - die de verdediging van KV Mechelen voor zijn rekening nam.