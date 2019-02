Bugatti’s uit Lanakens schuurtje geveild voor 740.000 euro

Lanaken -

In Parijs zijn vanmiddag de drie unieke Bugatti’s die begin dit jaar ontdekt werden in een vervallen schuurtje in Neerharen (Lanaken) geveild voor een totaalbedrag van 740.000 euro. Een Bugatti 49 faux-Coupé Gangloff bracht 165.000 euro op, een Bugatti 40 werd geveild voor 160.000 euro en het topstuk, een unieke Bugatti 57 Graber Cabriolet uit 1937 ging onder de hamer voor 415.000 euro.