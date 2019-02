Genk neemt met grote tifo afscheid van vurige supporter: “Beer met een klein hartje”

Genk -

KRC Genk neemt vanavond, tijdens de match tegen Standard, met een grote tifo afscheid van een vurige supporter. Lotfi In ’t Veld (48), die lid was van de supportersgroep Ultra’s, stapte afgelopen woensdag uit het leven. “We zullen Lotfi eren met een groot spandoek met daarop zijn foto en de boodschap ‘Lotfi voor altijd in ons hart’”, zegt een goede vriend.