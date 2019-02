Maasmechelse schudt drie maanden oude baby van haar vriendin dood

Maasmechelen -

Een 29-jarige vrouw uit Maasmechelen zit sinds eind vorige week in de cel voor het door elkaar schudden van de drie maanden oude baby van haar beste vriendin. De baby stierf tien dagen later. “Mijn cliënte was toen zelf hoogzwanger en doodmoe,” zegt Hans Valkenborg, raadsman van de Maasmechelse.