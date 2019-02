Pasgetrouwde Justin Bieber en Hailey Baldwin samen op Vogue-cover: “Ik ben emotioneel onstabiel”

Popster Justin Bieber (24) en topmodel Hailey Baldwin (22) poseren voor het eerst samen als getrouwd koppel voor de Amerikaanse Vogue. Ze prijken op de cover van het maartnummer van het modeblad en geven binnenin een openhartig interview over hun relatie.

In september zijn Justin Bieber en Hailey Baldwin in het grootste geheim getrouwd in New York, en dat na een relatie van amper drie maanden. De twee losten geen detail over de bruiloft, tot nu in Vogue. “Een huwelijk is gewoon hard werken, met die zin moet je er dan ook aan beginnen. Dat is moeilijk”, zegt Baldwin.

Bieber, die twee jaar geen enkel interview gaf, praat naast zijn liefde voor de blondine dan weer openlijk over zijn mentaal welzijn aan het einde van zijn Purpose-tournee. “Op het einde van de tour ben ik heel depressief geweest. Ik heb er nooit iets over gezegd en ik ben nog altijd dingen aan het verwerken. Ik voelde me heel eenzaam en had tijd nodig.”

“Ik ben de emotioneel onstabiele”, voegt hij eraan toe. “Ik worstel met het vinden van vrede. Ik wil dat alles goed gaat en dat mensen me leuk vinden. Hailey is heel logisch en gestructureerd, helemaal wat ik nodig heb. Met de levensstijl die ik leef, is alles zo onzeker. Ik heb één ding nodig dat zeker is. Zij is mijn baby boo.”

Bieber en Baldwin zijn al vrienden sinds 2009. Drie jaar geleden probeerden ze het al eens als koppel, maar toen liep de relatie op de klippen omdat de Biebs moeite had met monogamie. In tussentijd probeerde hij zijn relatie met zangeres en actrice Selena Gomez nieuw leven in te blazen, maar ook die liep op de klippen. Vorig jaar kwam hij Baldwin weer tegen in een kerk en van het een kwam het ander. Na amper een maand samenzijn, deed hij haar een joekel van een verlovingsring cadeau.